РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 дек. Депутат Мособлдумы Павел Максимович проверил соблюдение мер по профилактике новой коронавирусной инфекции в гипермаркете «Глобус» Подольска, нареканий не выявил.

Максимович по поручению партии «Единая Россия» в рамках реализации партийного проекта «Народный контроль» провел рейд по проверке исполнения субъектами потребительского рынка и посетителями требований постановления губернатора Московской области по профилактике новой коронавирусной инфекции. В проверке гипермаркета «Глобус» также приняли участие менеджер магазина Михаил Романов, сотрудники полиции и местные СМИ.

«При входе в гипермаркет установлен тепловизор, который успешно справляется с потоком людей и контролирует температуру тела. Если у посетителя выявят повышенную температуру, гражданина просят удалиться. Также при входе можно обработать руки антисептическими препаратами для защиты от нежелательных инфекций. Посещать магазин разрешено исключительно в защитных масках. Нареканий и замечаний в ходе обследования соблюдения санитарных норм в гипермаркете «Глобус», предписанных Роспотребнадзором, не выявили», - написал Максимович на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Для покупателей, не желающих лично приезжать в гипермаркет, с 12 августа ввели услугу доставки. Товары можно заказать домой или приехать за ними в пункт выдачи. Товар плохого качества можно вернуть и получить деньги обратно. На шопинг у простого человека уходит обычно от двух до четырех часов, служба доставки оформляет и доставляет заказ в течение двух часов.