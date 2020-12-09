РИАМО - 9 дек. Арбитражный суд города Москвы поддержал решение УФАС России по Подмосковью, вынесенное в отношении ООО «Арина» и ООО «Ашстрой» за участие в картельном сговоре, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного УФАС России.

«Основанием для возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства послужило обращение Федеральной службы по финансовому мониторингу, содержащее сведения о признаках нарушения антимонопольного законодательства», - говорится в сообщении.

Действия ООО «Арина» и ООО «Ашстрой» привели к поддержанию цен на электронных аукционах.