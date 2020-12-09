РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 дек. Подольское отделение «Юнармии» наградили грамотой за высокий уровень военно-патриотической работы в муниципалитете, говорится в сообщении местного отделения Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

8 декабря в городском округе Дзержинский состоялось мероприятие по итогам деятельности военно-патриотических организаций Подмосковья за 2020 год.

«Несмотря на то, что местное отделение ВВПОД «Юнармия» городского округа Подольск не принимало участия в смотре-конкурсе местных отделений как победитель 2019 года, подольчан отметили грамотой военного комиссариата Московской области», - говорится в сообщении.

Грамоту выдали за высокий уровень военно-патриотической работы в муниципалитете.