РИАМО (БАЛАШИХА) - 9 дек. С апреля по октябрь текущего года количество безработных в Балашихе выросло в 6 раз, в период пандемии были увеличены размеры минимального и максимального пособия по безработице, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

Официально признанным безработными также предоставлялась выплата в 3 тысячи рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка.

30 сентября закончились все периоды продления выплаты пособия по безработице, доплаты на детей и региональная компенсационная выплата гражданам. С 1 октября действуют обычные правила начисления пособия по безработице и периоды для выплаты пособия в минимальном размере 1,5 тысячи рублей на 3 месяца, в максимальном - 12 130 рублей на 6 месяцев.

«С апреля по октябрь этого года количество безработных по Балашихе выросло в 6 раз до 10 тысяч человек. На пособия по безработице потрачено уже 470 367 673,11 рубля из средств федерального и областного бюджета», - сказал начальник управления соцзащиты населения по городскому округу Балашиха Игорь Мамонкин.

Он добавил, что финансирование из федерального бюджета на пособие по безработице имеется в полном объеме и до конца текущего года все начисленные выплаты будут произведены.