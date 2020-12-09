РИАМО - 9 дек. В России средний чек на покупку искусственной ели сократился на 10% по сравнению с 2019 годом, об этом свидетельствуют данные оператора фискальных данных «Платформа ОФД», пишет в среду газета «Известия».

«Средний чек на купленные в этом году искусственные елки упал на 10% и составил 2,2 тысячи рублей. <…> В этом сезоне люди стали выбирать более дешевый товар», — отмечается в материале.

Однако, по сравнению с ноябрем текущего года, средний чек в первые семь дней декабря увеличился на 34%. С 1 по 7 декабря россияне купили столько же новогодних деревьев, сколько за весь прошлый месяц. Искусственные деревья стали покупать на 5% реже относительно 2019 года. Продажи уменьшились на 15%.

Между тем, средний чек на мишуру вырос на 11% по сравнению с 2019 годом, а на елочные украшения — на 34%.

По словам экспертов, на покупки елей влияет погода.

«Во многом из-за этого в ноябре объем покупок искусственных елей был ниже прошлогоднего уровня более чем на 30%. Но он значительно вырос, когда низкие температуры устоялись, а также появился снег», — сказал представитель пресс-службы платформы.

По данным компании, жители России стали экономить еще и из-за ситуации с коронавирусом. Люди разбирают более доступную продукцию.