После снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, строительная отрасль Подмосковья начала наращивать обороты. Сроки сдачи отдельных объектов пришлось пересмотреть, но в целом все поставленные на 2020 год задачи будут выполнены. О том, как восстанавливается строительная отрасль после пандемии, и о планах на 2021 год рассказал РИАМО министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

Большинство объектов сдали по плану

– Владимир Александрович, расскажите, как пандемия коронавируса повлияла на бюджетное строительство в Подмосковье?

– Ситуация с коронавирусом в начале этого года заставила нас столкнуться с серьезными вызовами, что стало особенно критично в момент, когда остановились стройки. У любого строительного процесса большой накопительный эффект. Если он запущен, то начинают работать все — проектировщики, строители, поставщики, производственники. Если останавливается, то за один-два дня эти процессы не восстановить.

В конце мая после возобновления работ на всех строительных площадках были разработаны «догоночные» графики по каждому объекту. Кроме того, ввели строгие меры эпидемиологической безопасности. И в течение года мы активно старались нивелировать риски и выполнить все запланированные объемы бюджетного строительства.

– Внесла ли пандемия изменения в формат работы самого министерства?

– Этот год заставил нас несколько изменить формат. Ведение работы на удаленке, совещания по видеоселектору — это реальность сегодняшнего дня, и такая организация труда тоже показала достаточно высокую эффективность. Но, конечно же, полностью без выездов на площадки построить объект нельзя. У нас сохраняется практика объездов с ежедневными фото- и видеоотчетами.

– В целом, оправилась ли отрасль от коронакризиса или для полного восстановления еще нужно время?

– Кризис совсем бесследно, конечно, не пройдет. Но серьезных последствий мы не ожидаем, так как принятые меры позволили удержать отрасль на плановом уровне. Так, мы выполнили имевшиеся обязательства по вводу школ к 1 сентября. Немного задержались только с открытием школы в поселке Пески Коломенского городского округа, но уже во второй четверти дети в эту школу пошли.

Всего с начала года по госпрограмме введен 41 объект социальной инфраструктуры. До конца года на вводе 32 объекта. Большая часть из них уже достроена, ведутся итоговые проверки.

Новые школы — с учетом потребностей округа

– Давайте поговорим о строительстве объектов в уходящем году. Какие объекты планируется сдать до конца года?

– Сразу отмечу, что в этом году основной акцент у нас сделан на реализацию масштабной программы по строительству школ, старт которой был дан губернатором Московской области Андреем Воробьевым в 2019 году. В апреле прошлого года в рамках президентского национального проекта «Современная школа» мы единовременно заложили 50 новых школ в 29 городских округах. В результате в Подмосковье будут созданы 28 тысяч новых учебных мест. Объем бюджетных средств, предусмотренный на эти цели, составляет 40,1 миллиарда рублей.

Кроме того, в 2020 году мы начали строить еще десять школ общей стоимостью более пяти миллиардов рублей.

– Понятно, что население Подмосковья растет с каждым годом, но действительно ли регион нуждается в строительстве такого большого количества школ?

– Социальные объекты мы строим с учетом потребностей в инфраструктуре каждого городского округа.

Новые школы появляются в городах, которые остро нуждаются в ликвидации второй смены. Это Балашиха, Ивантеевка, Щелково. Здесь мы к концу года введем большие образовательные центры на 1 100 мест каждый.

– Как проходит строительство школы в селе Тропарево Можайского округа? Когда объект будет готов принять учеников?

– По поручению губернатора мы завершаем строительство новой школы на 275 мест. Годом ранее в старой школе в Тропареве обрушилась крыша столовой, и в кратчайшие сроки был разработан проект, проведен демонтаж старого здания. В результате в марте этого года мы приступили к строительству. На время пандемии работы пришлось приостановить. Но после возобновления строительства благодаря хорошим темпам работ подрядчика нам удалось практически вернуться в график. И сегодня мы полностью завершили благоустройство с размещением спортивного ядра и детских игровых площадок. В одном из трех блоков школы уже начаты отделочные работы. В начале 2021 года нам останется только выполнить внутренние отделочные работы в двух блоках, собрать и расставить мебель. То есть в следующем году дети смогут пойти в долгожданную школу.

Упор на здравоохранение

– Владимир Александрович, во всей стране сейчас особый упор делается на строительство объектов здравоохранения. Как с этим обстоят дела в Московской области?

– Пандемия внесла свои коррективы и в наши планы по строительству медицинских объектов. Одним из таких объектов стала поликлиника №1 Одинцовской ЦРБ. Изначально работы велись в двух корпусах — реконструируемом и новом строящемся.

Понимая значимость скорейшего ввода старого здания в строй, мы внесли изменения в проект и в мае ввели корпус отдельно.

Это позволило уже летом начать предоставление в нем медицинской помощи жителям городского округа. Спустя несколько месяцев мы завершили строительство второго корпуса, в котором размещено высокотехнологичное диагностическое оборудование — современные медицинские комплексы КТ, МРТ.

Кроме того, в начале года были введены крупные поликлинические комплексы в Химках и Мытищах. Также завершили работы и ввели в эксплуатацию поликлинику в Подольске.

– Как проходит реализация национального проекта «Здравоохранение» в области?

– В прошлом году в рамках нацпроекта «Здравоохранение» мы выполнили всю программу по строительству фельдшерско-акушерских пунктов (введены 25 ФАПов в 15 городских округах), включая объекты-долгострои. В этом году начали строить еще 13 ФАПов в девяти городских округах. Уже сегодня три из них — в Кашире, Солнечногорске и Раменском — введены в эксплуатацию, на вводе еще три объекта здравоохранения. На остальных завершаются отделочные работы. До конца декабря все ФАПы передадим медикам.

Активное расселение аварийного жилья

– Давайте поговорим про еще один национальный проект — «Жилье и городская среда». Как пандемия коронавируса повлияла на его реализацию?

– Московская область продолжает активную работу по реализации программы расселения аварийного жилья. В начале года были утверждены планы-графики завершения строительных работ на всех объектах.

Вносились небольшие корректировки, но все обязательства перед жителями по итогам года будут выполнены.

На сегодняшний день в рамках нацпроекта фактически расселено свыше 34 тысяч квадратных метров аварийного жилья — это почти 75% от целевого показателя нашей программы. Семьям переданы 770 ключей от современных благоустроенных квартир.

Это более двух тысяч человек. Лидерами по объему расселенного аварийного фонда стали Сергиево-Посадский и Коломенский городские округа.

– Сколько еще людей планируется расселить до конца года?

– До конца года нам остается расселить еще около 14,5 тысячи квадратных метров аварийного жилья, где проживают 776 человек. На этапе ввода у нас шесть домов. Кроме того, часть граждан переселяется за счет приобретения жилья на вторичном рынке — 46 квартир уже куплены, идет передача прав собственности.

Таким образом, несмотря на непростую эпидемиологическую ситуацию, целевой показатель 2020 года будет перевыполнен и составит 110% — это 48,5 тысячи квадратных метров. Всего будет переселено более 2 900 человек.

– Если говорить о долгосрочных планах по переселению людей из аварийного жилья, то сколько всего жителей Подмосковья смогут переехать в новые дома в рамках нацпроекта?

– В ближайшие годы реализация нацпроекта продолжится. Так, в общей сложности с 2019 по 2025 год мы должны переселить из аварийных жилых помещений 22 тысячи человек в 46 городских округах. Отмечу, что это жилой фонд, признанный аварийным до 1 января 2017 года. Его площадь составляет 371 тысячу квадратных метров.

Планы по развитию на 2021 год

– Владимир Александрович, давайте поговорим о планах на ближайшие годы. Что ждет регион в плане развития социальной инфраструктуры в 2021 году?

– В ближайшие годы работа по развитию социальной инфраструктуры будет продолжена. На этапе планирования и разработки проектной документации у нас 73 социальных объекта. Еще 50 объектов на этапе проработки территории для включения в госпрограмму.

Из знаковых мы приступаем к строительству образовательных кластеров «Физтех-лицея имени П.Л. Капицы» в Долгопрудном и многофункционального детского образовательного комплекса в Одинцовском городском округе, поликлинического учреждения в микрорайоне Подлипки Коломны, пристройки к городской поликлинике номер один в Реутове, а также в этом же городском округе в микрорайоне 10А большой поликлиники на 750 посещений в смену.

– Возвращаясь к разговору о переселении людей из аварийного жилья, каковы планы на будущий год?

– В 2021 году в Московской области к расселению планируется более 50 тысяч квадратных метров аварийного жилого фонда.

Более 3,5 тысячи жителей должны переехать в новые квартиры. Самый большой объем у нас приходится на такие муниципалитеты, как Солнечногорск, Ступино, Руза, Шатура и Подольск. Объем финансирования составит 2,3 миллиарда рублей, в том числе федеральные средства – 800 миллионов рублей.

С будущего года Фонд содействия реформированию ЖКХ предоставляет дополнительное финансирование регионам при условии опережающих темпов расселения, поэтому мы надеемся, что благодаря нацпроекту и активной работе с муниципалитетами удастся реализовать все планы по ликвидации аварийного жилья в максимально возможных объемах и в самые сжатые сроки.

– Владимир Александрович, в завершение нашей беседы не могу не спросить про общественно-деловой центр «Два капитана» в Красногорске. Когда все-таки завершится строительство этого долгостроя?

– В настоящее время все строительно-монтажные работы завершены. В здании ведется пусконаладка инженерных систем и оборудования. Объект на итоговой проверке Ростехнадзора. До 20 декабря планируется выдача заключения о соответствии и разрешения на ввод в эксплуатацию.