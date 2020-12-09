РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 дек. В среду для жителей подмосковных Люберец пройдет бесплатная музыкальная онлайн-программа, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«В среду, 9 декабря, КДЦ «Союз» приглашает люберчан на онлайн-мероприятия. В 12:00 прозвучит музыкальная композиция «Ценою жизни», посвященная Дню Героев Отечества», - говорится в сообщении.

В 15:00 состоится вокальный флешмоб «Новогодний серпантин».

Мероприятия пройдут по ссылке: https://www.instagram.com/kdc_soyuz.