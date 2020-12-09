РИАМО – 9 дек. За последние несколько недель на сайтах по поиску работы серьезно выросло число резюме от новогодних аниматоров, однако спрос на их услуги резко упал в три раза по сравнению с прошлым годом, пишет в среду газета «Известия».

В предыдущие годы выезды начинались уже с середины месяца. Сейчас редко заказывают представления перед самым Новым годом.

«Возраст претендентов на роль деда Мороза колеблется от 14 до 40 лет, а ожидаемый ими заработок в предстоящие праздники варьируется от 20 тысяч до 80 тысяч рублей за сезон», - отмечается в публикации.

Также немало резюме от соискательниц 14–18 лет на роль «внучки». Запросы юных Снегурочек ниже — от 15 тысяч до 50 тысяч рублей​.

«Несмотря на то, что сейчас среди заказов популярным стало приглашение аниматора еще и в костюме коронавируса, мало кто желает тратиться на его пошив», - рассказал глава союза артистов и аниматоров Никита Потебня.​