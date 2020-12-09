РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 дек. Депутат Мособлдумы Павел Максимович проверил наличие препаратов от коронавируса, масок и антисептиков в аптеке «Ригла» в гипермаркете «Глобус» Подольска.

В рамках исполнения поручений партии «Единая Россия» по контролю федерального партийного проекта «Народный контроль» Максимович провел мониторинг наличия препаратов от Covid-19 «Фавипиравир» в гипермаркете «Глобус» в аптеке «Ригла» совместно с менеджером ООО «Глобус» Михаилом Романовым и сотрудниками полиции. Препарат реализуют в аптеках под торговыми наименованиями: «Арепливир», «Коронавир», «Авифавир».

«Сотрудники федеральной аптечной сети пояснили, что данных препаратов в наличии нет, но их можно приобрести, сделав заказ по рецепту лечащего врача. Также провел мониторинг цен на медицинские маски. Упаковка из 50 штук стоит 1774 рубля - 35 рублей 48 копеек за 1 маску», - написал Максимович на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Также парламентарий проверил наличие антисептических средств. В продаже имеются антисептики разных производителей, что позволяет покупателю выбрать подходящее обеззараживающее средство.