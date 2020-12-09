РИАМО - 9 дек. По данным исследования сервиса Rabota.ru, 37% россиян хотят получить премию перед Новым годом, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Исследование показало, что в прошлом году премию получили 28% опрошенных, из них 63% получили денежное вознаграждение, не превышающее 15 тысяч рублей», — отмечается в материале.

40% респондентов были недовольны своей новогодней премией в 2019 году​

Купить подарки на премию хочет 37% участников исследования, 11% потратят деньги на отдых и развлечения. Около 10% опрошенный хотят за эти средства накрыть новогодний стол, а 8% оставят премию себе на подарок.​​