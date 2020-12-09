РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 9 дек. Шесть семей остались без жилья и личных вещей в результате пожара в поселке Светлые горы в подмосковном Красногоске, сообщила глава горокруга Эльмира Хаймурзина.

«Сегодня ночью в поселке Светлые Горы сгорел одноэтажный жилой дом. К счастью, пострадавших нет - всех вовремя эвакуировали. В пятиквартирном доме проживали 6 семей, все они сейчас у родственников», - написала Хаймурзина в своем Instagram-аккаунте.

Она добавила, что на месте работает штаб по ликвидации последствий, решается вопрос о предоставлении жилья и обеспечении предметами первой необходимости.

«Личные вещи не сохранились практически ни у кого. Оказать любую помощь погорельцам можно через теротдел «Отрадненское»: 8(495)592-05-48», - добавила глава муниципалитета.

Она также отметила, что причины пожара выясняют эксперты.

«Уважаемые жители! Убедительно прошу ответственно отнестись к мерам пожарной безопасности. Используйте только исправные электроприборы, не оставляйте их работать всю ночь», - подчеркнула Хаймурзина.

Она напомнила, что особой осторожности требует обращение с любой пиротехникой. Петарды и салюты ни в коем случае нельзя запускать вблизи жилых домов.

«Берегите себя и близких», - заключила Хаймурзина.