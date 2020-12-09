РИАМО - 9 дек. В Московской области внедрили новый формат взаимодействия с ресурсоснабжающими организациями, теперь процесс установления тарифов полностью автоматизирован, а подача заявок происходит в дистанционном режиме на региональном портале госуслуг, говорится в сообщении пресс-службы министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.

«В Подмосковье оказываются 10 услуг по тарифному регулированию, в рамках которых ежегодно утверждается 4 тысячи тарифных решений для более чем 900 организаций», — говорится в сообщении.

С декабря услуги по установлению тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, электроэнергии и обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) оказываются в новой информационной системе АИС «Тариф». Система хранит данные, имеет электронный архив, развитые средства формирования отчетности и бизнес-аналитики, модули по формированию типовых документов тарифного процесса, модули прогнозирования. Также разработан специальный программный комплекс по расчету тарифов «Умный шаблон».

«Внедрение АИС «Тариф» упростило процесс подачи, приема и рассмотрения тарифных заявок. При помощи «Умного шаблона» регулируемые организации могут легко самостоятельно рассчитать тариф и правильно подготовить тарифную заявку. Благодаря автоматизации процессов и встроенному в шаблон чек-листу самопроверки ошибки в отчетных документах теперь практически исключены», – отметил министр госуправления, информационных технологий и связи региона Максим Рымар.

Услуги по установлению тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, электроэнергии, обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) доступны на региональном портале госуслуг в разделе «Развитие бизнеса» – «Сбытовые организации и установление тарифов».

Чтобы рассчитать тариф, нужно внести данные в электронное заявление и загрузить заполненный «Умный шаблон» вместе с обосновывающими документами. Также можно задать вопрос Мособлкомцен, ознакомиться с проектом решения об установлении тарифов и получить результат рассмотрения заявки. Скачать «Умный шаблон» можно на сайте комитета по ценам и тарифам Московской области.

«Одна из целей цифровой трансформации заключалась в том, чтобы комитет стал полезным для всех заинтересованных сторон. Потребителям должно быть предельно понятно, как сформирован тариф и на что будут потрачены их деньги. Регулируемым организациям важно, чтобы процесс установления тарифов был простым, прозрачным и предсказуемым», – рассказала председатель комитета по ценам и тарифам Подмосковья Мария Пичугина.

Для правительства Московской области это означает быструю и качественную отчетность, эффективную тарифную политику за счет аналитики и прогнозов по коммунальным отраслям, объяснила Пичугина.

Тариф для организаций, которые впервые подали заявку на установление тарифов, установят в течение 30 календарных дней. Для тех, кто уже не первый раз подает заявку, тарифы устанавливаются до 20 декабря года, предшествующего очередному периоду регулирования.

В 2019 году через региональный портал госуслуг от ресурсоснабжающих организаций было подано более 1,4 тысячи запросов на установление тарифов.

Ранее систему АИС «Тариф» высоко оценили на всероссийском семинаре-совещании ФАС России. Теперь проект цифровой трансформации комитета по ценам и тарифам Подмосковья заявлен на Всероссийский конкурс «Проект года». Поддержать голосом и оставить комментарий можно на сайте премии: https://globalcio.ru/projectoftheyear/2020/vote/?project=11101.