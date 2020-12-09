РИАМО – 9 дек. Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что нет необходимости в долгом запрете на алкоголь при вакцинации от коронавируса, но воздержаться от употребления стоит в течение трех дней после каждой прививки, сообщает РИА Новости.

«Ни о каком полном запрете на алкоголь во время вакцинации речь, разумеется, не идет. Речь всего лишь о разумном ограничении потребления», - говорится в сообщении.

Он добавил, что много пить не стоит до тех пор, пока организм не сформировал иммунный ответ. Это правило действует не только для «Спутника V», но и для любой другой вакцины.

Российскую вакцину «Спутник V» зарегистрировали в Минздраве 11 августа 2020 года. Она стала первой в мире вакциной против Covid-19.

Вакцина создана на основе аденовирусного вектора, который доставляет в организм человека генетический код коронавируса, тем самым формируя иммунитет. Аденовирусы, извлекаемые из аденоидов, десятки лет используются учеными для создания многих вакцин, в том числе от лихорадки Эбола.

Вакцина от Covid-19 является двухвекторной, то есть вакцинация проводится дважды, что обеспечивает длительный иммунитет.​​

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9 ДЕКАБРЯ

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