РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 9 дек. В связи с проведением плановых работ 10 и 11 декабря в двух населенных пунктах Щелкова будет отключена электроэнергия, сообщается на официальной странице Единой дежурно-диспетчерской службы округа в соцсети «ВКонтакте».

«В четверг и пятницу в связи с плановым ремонтом электросетей будет отключено электричество в двух населенных пунктах Щелкова», - говорится в сообщении.

В селе Петровское отключения пройдут 10 декабря с 11:00 до 16:00 и 11 декабря с 11:00 до 13:00. В деревне Малые Петрищи электричества не будет 11 декабря с 14:00 до 16:00.