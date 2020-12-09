РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 дек. Сотрудники управляющей компании отремонтировали дверцу на чердак в одном из домов микрорайона Климовск Подольска, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«Специалисты участка ремонтно-строительных работ МУП «СЕЗ» в среду утром отремонтировали дверцу выхода в чердачное помещение в микрорайоне Климовск на улице Школьной, 50/4», - говорится в сообщении.

На то, что дверца пропала, указал житель дома. Работники, проводя обследование, обнаружили сорванную с петель дверцу брошенной на чердаке и установили ее на место.