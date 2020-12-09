РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 дек. В подмосковном Подольске в парке имени Виктора Талалихина 10 декабря откроется каток, посетителей ждут по предварительной записи, сообщается в группе «Парк культуры и отдыха им. В.Талалихина| Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Уважаемые посетители! 10 декабря в 12:00 начинает работу каток в парке имени Талалихина. С учетом сложившейся эпидемиологической ситуации внесут коррективы в работу и порядок посещения катка. Будет ограничение по численности - одновременно на катке могут находиться не более 50 человек. Количество сеансов увеличили до четырех, длительность - 1,5 часа каждый. Это сделано для того, чтобы как можно больше посетителей могли получить услугу», - говорится в сообщении.

Чтобы разделить потоки и в целях экономии времени на катания нужно заранее записываться по телефону: 8(929)667-04-99. Записавшиеся заранее будут обслуживаться в первую очередь. Продавать билеты будут в кассе непосредственно у входа на территорию катка.

Посетителям нужно соблюдать социальную дистанцию и использовать средства индивидуальной защиты.