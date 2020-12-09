РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 дек. В подмосковных Люберцах в среду пройдет творческая онлайн-выставка, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«В среду, 9 декабря, культурный центр «Октябрьский» приглашает люберчан на онлайн-мероприятия. В 12:00 стартует выставка творческих работ «Творчество и я», - говорится в сообщении.

В 14:00 начнется лекция «Истоки», посвященная славянскому празднику «Егорий Зимний». Также в 14:00 состоится онлайн-выставка книг, посвященная Дню Героев Отечества.

Мероприятия пройдут по ссылке: https://www.instagram.com/okt_centrkultura.