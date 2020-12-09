РИАМО – 9 ноя. В Москве завершилась реконструкция кинотеатра «Художественный», ее начали еще в 2014 году, сообщает «Интерфакс».

Реставраторы смогли найти баланс между сохранением исторического объекта и использованием современных инженерных технологий.

«Одной из самых трудных и кропотливых задач была реставрация и воссоздание исторически ценных элементов, которых кинотеатр лишился в 60-е годы», - говорится в сообщении.

Рабочие восстановили свыше тысячи фрагментов декора с фасадов, из зала, фойе. Облик «Художественного» возвращали по архивным фотоснимкам.

Восстановлен исторический декор: надписи - «Входъ» и «Выходъ» над парадными дверьми, вывеска «Художественный электро-театр».​