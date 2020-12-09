РИАМО (БАЛАШИХА) - 9 дек. Ход строительства школы на 1,1 тысячи мест в микрорайоне Первомайский и пристройки к школе №8 на 600 мест на улице Юннатов в микрорайоне Кучино в Балашихе проконтролировали вице-губернатор Подмосковья Игорь Тресков и министр строительного комплекса региона Владимир Локтев, объекты планируют ввести в эксплуатацию до конца текущего года, сообщил глава Балашихи Сергей Юров.

«Сегодня (8 декабря - ред.) вместе с вице-губернатором Московской области Игорем Тресковым и министром строительного комплекса региона Владимиром Локтевым проверили ход строительства школы на 1,1 тысячи мест в микрорайоне Первомайский и пристройки к школе №8 на 600 мест на улице Юннатов», - написал Юров в своем Instagram-аккаунте.

Он добавил, что подрядчикам, которые возводят здания, дано поручение нарастить темпы работ и увеличить число специалистов на стройплощадках.

«Перед нами стоит задача - ввести оба объекта в эксплуатацию до конца года, поэтому завершить все строительные, отделочные работы и благоустройство подрядчики должны к 20 декабря», - подчеркнул Юров.