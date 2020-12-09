РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 9 дек. Лазерная стоп-линия предупреждает водителей о приближении к железнодорожному переезду в подмосковном Красногорске, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

В целях профилактики дорожно-транспортных происшествий железнодорожники ежегодно организуют информационные кампании, а также проводят капитальный и текущий ремонт железнодорожных переездов, оснащая их дополнительными устройствами безопасности.

«На переезде 32 километра перегона Павшино - Нахабино Рижского направления в качестве пилотного проекта внедрена система, с помощью лазерного луча проецирующая на проезжую часть красную стоп-линию, которая обращает на себя внимание водителей в темное время суток», - говорится в сообщении.

В нынешнем году проведен капитальный ремонт 10 железнодорожных переездов, на 354 обновлено асфальтовое покрытие, заменены заградительные устройства на 33 и резинокордовое покрытие на 37 переездах.

Количество столкновений автомобилей с поездами на железнодорожных переездах в границах МЖД за 11 месяцев 2020 года сократилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 10%. При этом количество пострадавших снизилось с 6 до 3 человек. Всего с начала года зарегистрировано 24 ДТП. Все пострадавшие – водители и пассажиры автомобильного транспорта. Основная причина ДТП – нарушение автомобилистами правил дорожного движения при пересечении железнодорожных путей.

«Московская железная дорога призывает водителей соблюдать правила дорожного движения, не подвергать опасности себя, а также пассажиров и работников железнодорожного транспорта», - заключается в материале.