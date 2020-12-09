РИАМО (БАЛАШИХА) - 9 дек. С начала текущего года в Московском областном перинатальном центре в Балашихе появилось на свет почти шесть тысяч малышей, нагрузка на его специалистов выросла после того, как Балашихинский роддом перепрофилировали для приема больных коронавирусом, но пандемия не помешала работе медучреждения, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

«Конечно, количество родов у нас увеличилось, но оно не особенно стало больше по сравнению с тем периодом, когда в Железнодорожном еще не был открыт родильный дом. Поэтому наш коллектив абсолютно к этому готов и справляется с нагрузкой. Мы готовы принимать роды. Ограничений в этом плане у нас нет никаких, и достаточно возможностей для еще большего количества родов», - сказала главный врач медучреждения Ольга Серова.

Она добавила, что с начала 2020 года в перинатальном центре родилось почти шесть тысяч малышей.

Одной из их главных задач остается помощь недоношенным малышам. В этом году в стенах центра раньше срока появились на свет 579 детей. Для их выхаживания несколько месяцев назад в отделении реанимации появилось новое оборудование для перитонеального диализа новорожденных. Оно временно выполняет функцию почек и помогает спасать детские жизни.

На прошлой неделе специалисты перинатального центра первыми в области начали практиковать безоперационное лечение ретинопатии новорожденных – серьезного заболевания, которое может привести к слепоте.

«У недоношенных детей, конечно, не развит орган зрения. Если это пропустить, то может развиться серьезное поражение зрения. Раньше это лечили с помощью операции – лазерной коагуляции сетчатки, а сейчас мы вводим лекарственный препарат, который обеспечивает профилактику этого осложнения. Мы сделали три такие процедуры, которые показали хороший эффект», - подчеркнула Серова.

Московский областной перинатальный центр начал работу в Балашихе в 2004 году. В 2019 году медучреждение было признано лучшим перинатальным центром страны.