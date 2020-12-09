РИАМО (МЫТИЩИ) - 9 дек. Школа №8 городского округа Мытищи заняла 19 место в конкурсе «Лучшая школа России - 2020», сообщила начальник управления образования горокруга Наталья Гречаная.

С 15 апреля по 15 ноября 2020 года образовательные учреждения страны соревновались за звание «Лучшая школа России». По итогам конкурсных испытаний школа №8 городского округа Мытищи вошла в топ-100 финалистов, заняв 19 позицию среди 3 292 школ со всей России.

«Поздравляем коллектив школы, который рискнул включиться в профессиональные состязания в сентябре, дав фору в 5 месяцев более ранним участникам, и не упустил возможности достойно показать кадровый потенциал своего учреждения, его современную систему воспитания и образования, результативность качества преподавания даже в условиях пандемии. Желаем коллективу школы №8 дальнейших успехов», - написала Гречаная в своем Instagram-аккаунте.

Она добавила, что учредители конкурса сообщили, что рейтинг финалистов будет опубликован в журналах «Актион Образование», «Система Завуч» и «Система Образование», на сайте menobr.ru.