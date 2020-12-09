РИАМО - 9 дек. Полицейские городского округа Домодедово задержали подозреваемого в разбойном нападении на женщину, им оказался 46-летний уроженец одной из республик Средней Азии, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Установлено, что злоумышленник в вечернее время, находясь возле магазина на улице Вокзальная, совершил нападение на женщину. Угрожая ножом, он попытался похитить у нее сумку с личными вещами», - сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Женщина оказала сопротивление, после чего нападавший скрылся.

«Изучив записи камер видеонаблюдения, сотрудники полиции в кратчайшие сроки установили и задержали подозреваемого недалеко от места совершения преступления», – добавила Петрова.

Следователи возбудили уголовное дело.