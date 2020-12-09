РИАМО - 9 дек. Столичные пожарные спасли двух человек во время возгорания в Напольном проезде на востоке города, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МЧС России по Москве.

«На третьем этаже происходило возгорание личных вещей и мебели на площади 5 квадратных метров», - говорится в сообщении.

Из смежного помещения на третьем этаже по трехколенной лестнице спасли двух человек. Их осмотрела скорая. Они не пострадали.

В 08:59 пожар потушили. В результате происшествия никто не пострадал.