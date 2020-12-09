РИАМО - 9 дек. Московское областное УФАС России признало, что сведения в отношении ООО «Селена» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков, говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного ведомства.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Серпуховская городская больница имени Семашко Н.А.» заключило с обществом контракт на поставку лекарственных препаратов (МНН Оксалиплатин).

«В связи с нарушением обществом условий исполнения контракта учреждение расторгло контракт в одностороннем порядке. Соблюдение порядка расторжения контракта подтверждено документами и сведениями», — говорится в сообщении.

На заседании комиссии Московского областного УФАС России фирма не представила документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок.

Выслушав доводы сторон и изучив представленные доказательства, Московское областное УФАС России пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «Селена» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.