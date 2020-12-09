РИАМО - 9 дек. Порядка 34 тысяч раз рентгенологи столицы воспользовались технологией голосового ввода данных при заполнении протоколов исследований, это позволило сэкономить более 20% рабочего времени, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Проект по внедрению голосового ввода стартовал в июне прошлого года в семи городских поликлиниках, а с сентября того же года началось внедрение в остальных медицинских организациях», - говорится в сообщении.

Чтобы заполнять протоколы голосом, врачу нужны наушники и микрофон или специальные микрофоны-пульты. Система распознает надиктованные слова, в том числе специальные термины, и автоматически набирает соответствующий текст. Кроме того, базу данных слов можно пополнять. Пользоваться программой обучают в центре диагностики и телемедицины. Там разрабатывают видеоуроки и методические пособия.

Голосовой ввод данных эффективен при описании МРТ-исследований и цифровой рентгенографии. Технологию используют в тех городских поликлиниках, где цифровое оборудование для диагностики работает с единым радиологическим информационным сервисом ЕМИАС. Планируется сделать программу голосового ввода доступной при выполнении всех видов диагностики.​