РИАМО – 9 дек. С помощью хорошей вентиляции можно сделать помещение безопаснее, ведь особенно высокая концентрация коронавируса наблюдается в закрытых местах, сообщил врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

«В транспорте, кроме ношения масок, должна быть усиленная вентиляция. Нельзя ни в коем случае выключать кондиционеры в вагонах метро, а, наоборот, усилить мощность нужно», - сказал Жемчугов в эфире радио Sputnik.

Он добавил, что там также следует включить вентиляцию с подогревом и фильтрацией.

«Это будет защитная мера против распространения вирусов и против простудных явлений», – добавил Жемчугов.

Способ защиты уместен и дома, и на работе. Все помещения нужно проветривать как можно чаще.

«Нужно постоянно делать влажную уборку. В пыли не только коронавирус может быть, но и что-нибудь еще. Также очень важно часто проветривать помещение», - заключил Жемчугов.​

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9 ДЕКАБРЯ

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