РИАМО - 9 дек. На юге Москвы в районе Царицыно завершили капитальный ремонт центра госуслуг «Мои документы», сообщается на официальном сайте мэра города.

«В ходе капитального ремонта отремонтировали кровлю площадью 1150 квадратных метров, с помощью технологии инъектирования специальным раствором укрепили стены подвала в местах трещин», - говорится в сообщении.

В здании на улице Медиков, 1, корпус 3 также поставили 14 новых оконных блоков, проложили 1025 метров труб системы отопления, а также 9170 метров кабеля для электроснабжения помещений. В коридорах и залах ожидания выложили полы из керамогранита. Свыше 200 квадратных метров полов в рабочих кабинетах и зале приема покрыли ламинатом.

Кроме того, площадь установленных подвесных потолков составила около 1140 квадратных метров. Внутри обустроили уголок для игр, комнату матери и ребенка, а также зону ожидания, комнату отдыха для сотрудников центра и другие необходимые помещения.

Центр госуслуг в Царицыне с 2014 года работает в пристройке к двенадцатиэтажному жилому дому, который возвели еще в 1969 году. Помещение нуждалось в ремонте. Протекала кровля, были проблемы с гидроизоляцией, отоплением, нужны были новые окна. ​