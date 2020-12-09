РИАМО - 9 дек. Парки, библиотеки и культурные центры столицы подготовили для детей лекции и мастер-классы в онлайн-формате, которые пройдут на текущей неделе, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Библиотека №181 приглашает отпраздновать День героев Отечества. В России его отмечают 9 декабря. <…> В 14:30 сотрудники библиотеки проведут на YouTube-канале онлайн-беседу и презентацию «Подвигу жить в веках», - говорится в сообщении.

Мастер-класс по созданию новогодних украшений пройдет на страницах в социальных сетях «Зеленой школы» Парка Горького. Начало в 15:00 10 декабря. 11 декабря библиотека №26 расскажет о героях «Книги джунглей» Редьярда Киплинга. Рассказ о знаменитых персонажах начнется в 12:00 на странице в Facebook.

Занятие по вокалу организует культурный центр «Митино». Желающие могут присоединиться к трансляции на сайте 10 декабря в 12:00. Урок итальянского языка для школьников начальных классов состоится в 17:00 12 декабря на странице сада имени Баумана в Instagram. ​