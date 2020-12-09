РИАМО - 9 дек. В столице выздоровели еще 5746 пациентов после Covid-19, все они прошли соответствующее лечение от инфекции, сообщает оперативный штаб Москвы.

«Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 507 149», - отмечается в материале.

Вылечившиеся горожане могут стать донорами плазмы. Это должны быть люди в возрасте от 18 до 55 лет, не имеющие хронических заболеваний.

Также у донора должны быть отрицательные результаты анализов на ВИЧ, гепатиты В и С.

Те, кто выздоровел, могут также стать социальными волонтерами и помогать тем, кто лечится от инфекции на дому.

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9 ДЕКАБРЯ

- Роспотребнадзор объявил возможные сценарии развития ситуации с Covid‑19 в январе. Все зависит от того, будут ли люди соблюдать социальную дистанцию и носить маски.

- В Москве за прошедшие сутки умерло 75 пациентов с коронавирусной инфекцией. За все время пандемии в городе скончались 9 571 человек с Covid-19.