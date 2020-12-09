РИАМО - 9 дек. Образовательные курсы по ведению бизнеса для жителей столицы в возрасте от 50 лет запустили на сайте проекта «Бизнес уикенд», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Программа «Бизнес-уик-энд. 50+» позволит учиться под руководством экспертов и бизнес-тренеров. Наставники расскажут все о запуске своего дела — от идеи стартапа до работы с документами», - сказал руководитель московского департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

По его словам, на бизнес-курсы в онлайн-формате уже записались более 700 человек. Занятия пройдут в течение двух дней, они займут шесть часов. За это время участники узнают, как открыть свое дело, занять определенную нишу на рынке и воспользоваться программами городской поддержки.

Также предстоит выполнить домашнее задание. Оно будет связано с запуском стартапа и подсчетом стоимости всех затрат. В конце занятий участникам дадут рекомендации по началу работы бизнес-проекта.

Курс «Бизнес-уик-энд. 50+» проведут с 12 по 13 декабря, а также с 19 по 20 декабря. Для участия надо пройти регистрацию на сайте molpred.moscow.