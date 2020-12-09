РИАМО - 9 дек. В столице онкологическая помощь пациентам оказывается в полном объеме, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции, объемы помощи даже удалось увеличить, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Объем помощи по профилю «онкология» продолжает увеличиваться. Так, с января по октябрь 2020 года в столичных онкологических клиниках проведено более 240 тысяч госпитализаций, это на 38% больше, чем за аналогичный период прошлого года», — сказала Ракова.

Она добавила, что число курсов лучевой терапии за время распространения Covid-19 увеличилось на 15% и превысило 7 тысяч, количество курсов химиотерапии выросло на 50% и составило 186 тысяч.

Благодаря новому стандарту онкологической помощи повысились качество и объемы данной помощи.

В городе работают шесть многопрофильных онкологических центров на базе крупных стационаров. Врачи центров проводят диагностику, хирургическое лечение, лекарственную и лучевую терапию, ведут диспансерное наблюдение. В центрах созданы патоморфологические лаборатории, где специалисты определяют природу опухолевой ткани, это позволяет назначать таргетную и лекарственную терапию.