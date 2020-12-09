РИАМО – 9 дек. По мнению специалистов из Роспотребнадзора, в январе следующего года ситуация с Covid-19 может развиваться по двум сценариям, все зависит от того, будут ли люди соблюдать социальную дистанцию и носить маски, сообщает РИА Новости.

Первый вариант развитие ситуации благоприятный. Его удастся достичь в том случае, если люди будут соблюдать меры предосторожности. Тогда стабилизация эпидпроцесса закрепится.

«Если же мы будем нарушать эпидемиологические мероприятия, не соблюдать социальную дистанцию, игнорировать использование средств гигиены, активно посещать массовые мероприятия в каникулы, то вполне возможен откат к прежним значениям», — сказал замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Он рекомендовал провести новогодние праздники дома.

«Главное правило, о котором не следует забывать: если чувствуете себя плохо, появились симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и вызовите врача», - добавил Горелов​.

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Текстовая трансляция

9 ДЕКАБРЯ

- Роспотребнадзор объявил возможные сценарии развития ситуации с Covid‑19 в январе. Все зависит от того, будут ли люди соблюдать социальную дистанцию и носить маски.

- В Москве за прошедшие сутки умерло 75 пациентов с коронавирусной инфекцией. За все время пандемии в городе скончались 9 571 человек с Covid-19.