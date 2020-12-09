РИАМО – 9 дек. По мнению специалистов из Роспотребнадзора, в январе следующего года ситуация с Covid-19 может развиваться по двум сценариям, все зависит от того, будут ли люди соблюдать социальную дистанцию и носить маски, сообщает РИА Новости.
Первый вариант развитие ситуации благоприятный. Его удастся достичь в том случае, если люди будут соблюдать меры предосторожности. Тогда стабилизация эпидпроцесса закрепится.
Он рекомендовал провести новогодние праздники дома.
«Главное правило, о котором не следует забывать: если чувствуете себя плохо, появились симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и вызовите врача», - добавил Горелов.
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Текстовая трансляция
9 ДЕКАБРЯ
- Роспотребнадзор объявил возможные сценарии развития ситуации с Covid‑19 в январе. Все зависит от того, будут ли люди соблюдать социальную дистанцию и носить маски.
- В Москве за прошедшие сутки умерло 75 пациентов с коронавирусной инфекцией. За все время пандемии в городе скончались 9 571 человек с Covid-19.
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