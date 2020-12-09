РИАМО - 9 дек. В одном из зданий городского округа Истра городского поселения Дедовск на улице Железнодорожная, дом 14 прошедшей ночью произошел пожар, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение кровли и частично 3-го этажа на площади 60 квадратных метров», — говорится в сообщении.

В 01:38 пожар удалось локализовать на площади 70 квадратных метров. В 04:09 – ликвидировать открытое горение.

16 человек вышли из здания самостоятельно до прибытия пожарных. В результате пожара погибших и пострадавших нет.