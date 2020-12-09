РИАМО - 9 дек. Прошедшая ночь в столице и Подмосковье стала самой холодной с начала осенне-зимнего периода, столбики термометров опустились до 11,9 градуса, сообщил РИАМО дежурный синоптик центра погоды «Фобос».

«Еще нет окончательных показателей, но можно смело говорить, что минувшая ночь стала самой холодной в нынешнем осенне-зимнем периоде. На 06:00 термометр на метеостанции ВДНХ зафиксировал минус 11,9 градуса», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что до этого самая холодная ночь с начала зимы была с 7 на 8 декабря, тогда температура опускалась до минус 10,2 градуса.