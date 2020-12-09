РИАМО - 9 дек. По информации СМИ о получении травм подростком во время прохождения квеста-игры в столице проводится доследственная проверка, сообщила РИАМО в среду представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.

«Из сообщения следует, что компания подростков из семи человек участвовала в квест-игре на юго-востоке столицы», - сказала Иванова.

Одна из участниц квеста получила травмы во время его прохождения.

В настоящее время выполняются необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.