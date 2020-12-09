РИАМО - 9 дек. Четырнадцати столичным предприятиям предоставят субсидии на общую сумму 216 миллионов рублей для оплаты процентов по кредитам, покупки нового оборудования и возврата средств по лизингу, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«С начала 2020 года субсидии были одобрены более чем 20 столичным промпредприятиям, общая сумма превысила 360 миллионов рублей», — сказал заместитель мэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, всего с 2012 года финансовую поддержку в объеме 2,6 миллиарда рублей получили свыше 100 компаний.

На сей раз получателями субсидии стали 14 предприятий, занятых в оборонно-промышленном комплексе, производстве высокотехнологической продукции, комплектующих для автомобилей. На них работают порядка 17 тысяч сотрудников, которые своим трудом принесли 4,3 миллиона рублей в бюджет столицы в 2019 году.

Одно из предприятий, которое производит детали для автомобилей, получит субсидию в размере 92,4 миллиона рублей. Их потратят на частичный возврат средств за присоединение нового здания к электросетям, отоплению и водопроводу. Еще две компании потратят полученные свыше 7 миллионов рублей на возмещение части затрат по уплате процентов по кредитам. 11 компаний используют полученные 116,7 миллиона рублей, чтобы частично вернуть средства по лизинговым платежам.​