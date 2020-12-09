РИАМО - 9 дек. В городском округе Красногорск в поселке Светлые Горы в многоквартирном доме №9 ночью произошел пожар, к утру среды его удалось ликвидировать, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение дома по всей площади — 360 квадратных метров», - говорится в сообщении.

В 00:57 пожар удалось локализовать на площади 360 квадратных метров. В 03:26 – ликвидация открытого горения, в 06:40 – полная ликвидация.

При этом все жители дома в количестве 10 человек вышли самостоятельно. В результате пожара погибших и пострадавших нет.