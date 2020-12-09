РИАМО - 9 дек. В ДТП с участием маршрутки и двух легковых автомобилей в городском округе Люберцы на Егорьевском шоссе пострадали шесть человек, сообщается на сайт ГУ МЧС России по Московской области.

Происшествие случилось днем 8 декабря.



«В результате ДТП погибших нет, пострадали 6 человек (пассажиры маршрутного такси), детей нет», - говорится в сообщении.



Столкновение автотранспорта произошло из-за нарушения правил дорожного движения. При этом движение на дороге не затруднилось, разлива топлива и возгорания не произошло.