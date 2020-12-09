РИАМО – 9 дек. С января по сентябрь 2020 года объем импорта в Москву из Китая составил 19 миллиардов долларов, что больше, чем за аналогичный период 2019-го, экспорт из российской столицы в Китай за 9 месяцев 2020-го превысил 15 миллиардов долларов, сообщил РИАМО представитель пресс-службы городского агентства управления инвестициями.

«Импорт в Москву из Китая за январь–сентябрь 2020 года составил 19 миллиардов долларов, или 26% всего импорта в Москву. Это больше, чем за аналогичный период прошлого года, тогда было 17,6 миллиарда долларов, или примерно 23% всего импорта», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что за этот же период объем экспорта товаров из Москвы в Китай превысил 15 миллиардов долларов, что составляет почти 16% от всего экспорта столицы.

Ранее заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщал, что по итогам 9 месяцев объем несырьевого неэнергетического экспорта из Москвы в Китай составил 1,5 миллиарда долларов, что на 40,8% выше, чем за аналогичный период прошлого года.