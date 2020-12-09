РИАМО – 9 дек. После того, как российские эксперты обнаружили в яблоках и томатах из Азербайджана южноамериканскую моль и восточную плодожорку, ввоз этих продуктов на территорию РФ решили запретить с 10 декабря, сообщает Газета.ru.

На такую меру пошли для «сохранения фитосанитарного благополучия».

«В благоприятных климатических зонах, при обилии пищи и отсутствии естественных врагов, «томатная моль» способна нанести людям 100% убытка, уничтожив весь урожай», - говорится в сообщении.

Моль способна прогрызать в растениях ходы и питаться мезофиллом растительной ткани. После себя она оставляет так называемые «мины». ​