РИАМО – 9 дек. На платформе i.moscow запустили сервис «Инвестиционная упаковка проекта», который позволит привлечь инвестиции в технологические стартапы, говорится в сообщении пресс-службы департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

Сервис запустил Московский инновационный кластер.

«Новый сервис решает одну из важнейших задач технологических стартапов — привлечение средств. Для этого проект нужно сделать инвестиционно привлекательным: определить целевую аудиторию и конкурентные преимущества, подготовить финансовую модель», — сказала заммэра столицы – руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

Она добавила, что участникам на протяжении 3 месяцев будут помогать с продвижением для привлечения инвестиций. Для стартапов-участников подготовят инвестиционную презентацию и финансовую модель. После этого их представят инвестиционному комитету, Агентству инноваций Москвы и Московскому экспортному центру.

Предпринимателям предложат календарь мероприятий и встреч с инвесторами.

Руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Алексей Фурсин отметил, что это актуально особенно для технологических стартапов.

Благодаря сервису спрос и предложение по инвестициям объединятся на одной платформе. Стартапы, которые пройдут дополнительную экспертизу, смогут претендовать на получение до 36 миллионов рублей от Фонда развития венчурного инвестирования города Москвы.

Руководитель департамента информационных технологий столицы Эдуард Лысенко отметил, что участникам кластера не нужно обращаться в маркетинговые агентства или нанимать специалиста в штат для продвижения стартапа. Все этапы по созданию инвестиционной упаковки на платформе автоматизированы.