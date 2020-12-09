РИАМО - 9 дек. По итогам международного мониторингового исследования TIMSS школьники из столицы показали одни из лучших в мире результатов по уровню знаний математики и естествознания, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Московские четвероклассники стали первыми в мире в естествознании, набрав 595 баллов. <…> Ученики восьмых классов столичных школ заняли четвертое место по естествознанию, набрав 567 баллов, и шестое место по математике с 575 баллами», - рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, ученики четвертых классов вошли в пятерку лучших по математике, проигрывая по балам только Гонконгу, Сингапуру, ровесникам из Южной Кореи и города Тайбэй. Кроме того, итоги исследования TIMSS в столице показали более высокие суммы баллов, чем у детей в других городах страны.

Ракова добавила, что на сегодняшний день качественное образование доступно всем школьникам вне зависимости от района проживания. В классах по предпрофессиональному образованию учатся свыше 45 тысяч детей по самым разным направлениям. На 2021 год запланирован запуск работы медиаклассов. Там будут получать навыки те, кто хочет стать журналистом. ​