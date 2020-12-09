РИАМО - 9 дек. За минувшие сутки в Москве умерло 75 пациентов с коронавирусом, при любых симптомах ОРВИ рекомендуется вызывать врача на дом, говорится в сообщении оперштаба Москвы.

«Оперштаб напоминает: если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и вызовите врача. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих» - говорится в сообщении

Всего в Москве скончался 9571 пациент с коронавирусом.

С начала пандемии в городе зафиксировали 660 073 случая Covid-19, число вылечившихся от инфекции достигло 501 403.

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Текстовая трансляция

9 ДЕКАБРЯ

- Роспотребнадзор объявил возможные сценарии развития ситуации с Covid‑19 в январе. Все зависит от того, будут ли люди соблюдать социальную дистанцию и носить маски.

- В Москве за прошедшие сутки умерло 75 пациентов с коронавирусной инфекцией. За все время пандемии в городе скончались 9 571 человек с Covid-19.