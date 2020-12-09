РИАМО – 9 дек. К 30-летию партнерских отношений Москвы и Берлина в столицах обеих стран намечаются мероприятия, однако «Дни Москвы», которые скоро должны были состояться в немецком городе, пройдут с ограничениями из-за коронавируса, сообщил РИАМО руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы Сергей Черемин.

«Рассматривалось проведение полномасштабных «Дней Москвы». Но, к сожалению, сегодня все зависит от эпидемиологической ситуации», - сказал Черемин.

По его словам, Москва предлагала «относительно скромное, но яркое» участие в рождественском фестивале в Берлине, но сейчас поступила информация, что улица, где планировали провести «Дни Москвы», тоже не будет задействована в рождественских мероприятиях

Он добавил, что власти российской столицы будут делать все возможное, чтобы провести «Дни Москвы» с соблюдением действующих в Берлине ограничений.