РИАМО – 9 дек. В столице завершили осеннюю высадку деревьев в рамках проекта «Наше дерево», в парках высадили более 5 тысяч «именных» деревьев, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

В рамках этого проекта столичные семьи могут высадить дерево в парке в честь рождения ребенка. Подать заявку можно в течение 3 лет с даты рождения на официальном сайте мэра Москвы.

«Проект «Наше дерево», который стартовал весной прошлого года, за короткий срок стал одним из самых популярных у москвичей. Благодаря этой теперь ежегодной акции каждый москвич может особо отметить самое счастливое событие в жизни семьи - рождение ребенка, а маленькие жители столицы получают уникальный подарок - собственное «именное» дерево», — сказал Бирюков.

Он добавил, что в 2019 году посадили 2 тысячи деревьев, этой осенью высадили свыше 5 тысяч деревьев в 26 парках.

Заммэра уточнил, что больше всего деревьев высадили в Битцевском лесу, Измайловском парке, Москворецком лесопарке, долине реки Сетуни и лесопарке Кузьминки-Люблино.

Горожане 2177 раз выбрали для посадки липу, 822 раза – остролистный клен, 718 раз – сосну обыкновенную, 617 раз – серебристую иву и 511 раз – рябину.

По словам Бирюкова, с 2021 года деревья в рамках проекта будут сажать весной и осенью. Заявки в рамках проекта начали принимать 1 июля и закончат принимать 31 декабря. Для высадки подготовили места более чем для 20 тысяч деревьев. Их посадят в 23 парках.