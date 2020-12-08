РИАМО - 8 дек. В Подмосковье выплатили пособия по безработице на 8,1 миллиарда рублей из федерального и областного бюджетов, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

Во время действия ограничений по коронавирусу с весны были увеличены размеры минимального и максимального пособия по безработице, также официально признанным безработным предоставлялась выплата в 3 тысячи рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка. 30 сентября закончились все периоды продления выплаты пособия по безработице, доплаты на детей и региональная компенсационная выплата гражданам.

«С первого октября действуют обычные правила начисления пособия по безработице и периоды для выплаты пособия в минимальном размере 1,5 тысяч рублей на 3 месяца, в максимальном - 12130 рублей на 6 месяцев», — говорится в сообщении.

Министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская отметила, что с апреля по октябрь этого года количество безработных выросло в шесть раз до 140 тысяч человек. На пособия по безработице направлено уже 8,1 миллиарда рублей из средств федерального и областного бюджетов.

Фаевская подчеркнула, что финансирование из федерального бюджета на пособие по безработице имеется в полном объеме и до конца года все начисленные выплаты будут произведены в полном объеме.