РИАМО - 8 дек. В Подмосковье зарегистрировали первого резидента особой экономической зоны «Кашира» - компанию «Агрокультура Групп», которая планирует выращивать, собирать, а также реализовывать овощи, ягоды и зелень, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Предполагается, что объем производства составит свыше 11,5 тонны продукции в год.

«Действующие на территории Подмосковья несколько лет ОЭЗ «Дубна», «Ступино Квадрат» и «Исток» уже признаны одними из лучших ОЭЗ России. Они пользуются большим спросом у инвесторов. Компании стремятся разместить свое производство, лабораторию именно на этих площадках, понимая, что получают готовую инфраструктуру для развития бизнеса, а также таможенные и налоговые льготы», - сказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.​

Она добавила, что ОЭЗ в Кашире ожидает не менее интересное будущее, а также поздравила ее с первым резидентом.

В рамках реализации проекта ООО «Агрокультура Групп» планируются инвестиции объемом не менее 500 миллионов рублей. Также появятся около 300 новых рабочих мест.

Продукцию, которую производит тепличный комплекс, будут реализовывать на территории Подмосковья, Москвы, а также в других регионах Центрального федерального округа. Овощи компании, которыми она обеспечивает жителей региона, можно найти под маркой «Зеленый стандарт».