РИАМО - 8 дек. В ручной клади гражданина Таджикистана в аэропорту Жуковский обнаружили 80 щеглов, разрешения на ввоз птиц и ветеринарных документов у мужчины не было, птиц изъяли, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Некоторые птицы были заражены сальмонеллезом. Гражданин Таджикистана сначала рассказал, что везет щеглов на выставку, но затем признался, что собирался продать их на рынке.

«Щеглы были изъяты и изолированы. Сотрудники Минэкологии оказали помощь: связались с ветеринарами, организовали осмотр щеглов, содержание и кормление. К сожалению, несколько птиц спасти не удалось», — говорится в сообщении.

Остальных щеглов направили обратно в Таджикистан, где птицам обеспечат нормальные условия.

«Иначе, как варварством, подобное отношение назвать нельзя. Существует порядок изъятия животных из природы для разведения или с другими целями, этот процесс жестко контролируют природоохранные органы, в том числе и наше министерство. И хотя щеглы не занесены в Красные книги России и Московской области, наши специалисты в таких случаях всегда приходят на помощь», — отметил зампред правительства Московской области – министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

В некоторых странах щеглы находятся под защитой государства. Щегол – одна из самых свободолюбивых птиц, в неволе он начинает хиреть. В домашних условиях выживают лишь особи, рожденные в неволе.