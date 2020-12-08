РИАМО - 8 дек. В ручной клади гражданина Таджикистана в аэропорту Жуковский обнаружили 80 щеглов, разрешения на ввоз птиц и ветеринарных документов у мужчины не было, птиц изъяли, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.
Некоторые птицы были заражены сальмонеллезом. Гражданин Таджикистана сначала рассказал, что везет щеглов на выставку, но затем признался, что собирался продать их на рынке.
Остальных щеглов направили обратно в Таджикистан, где птицам обеспечат нормальные условия.
«Иначе, как варварством, подобное отношение назвать нельзя. Существует порядок изъятия животных из природы для разведения или с другими целями, этот процесс жестко контролируют природоохранные органы, в том числе и наше министерство. И хотя щеглы не занесены в Красные книги России и Московской области, наши специалисты в таких случаях всегда приходят на помощь», — отметил зампред правительства Московской области – министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.
В некоторых странах щеглы находятся под защитой государства. Щегол – одна из самых свободолюбивых птиц, в неволе он начинает хиреть. В домашних условиях выживают лишь особи, рожденные в неволе.
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