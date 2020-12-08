РИАМО - 8 дек. Воспитанник Лесногородской детской школы искусств Тимофей Стасенко, играющий на тромбоне, вышел в финал Всероссийского открытого конкурса юных талантов «Синяя птица», говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

Музыканту 14 лет. Он играет не только на тромбоне, но и на гитаре, а также сам пишет музыку. В репертуар музыканта вошла классика, джаз и хиты группы «Ленинград».

«Тимофей – победитель XIX молодежных Дельфийских игр, стипендиат благотворительного фонда «Новые имена» имени Иветты Вороновой. В этом году он стал учеником Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского», – говорится в сообщении.

Преподавателей воспитанника - Николая Коновалова, Игоря Баканова, Максима Пиганова и самого юного музыканта поздравили с выходом в финал.